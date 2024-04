Ziobro o przyszłości Kaczyńskiego! Te słowa nie pozostawiają złudzeń

Andrzej Duda miał lecieć do Smoleńska! Prawie nikt o tym nie wie. Powstrzymała go choroba córki

Wielu zastanawiało się nad tym, czy Jarosław Kaczyński powinien nadal pełnić rolę prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Krytycy zarzucali mu m.in. niewłaściwe zachowania czy irracjonalne decyzje, jakie podejmuje dla swojego obozu. Niektórzy nawet mówili, że prezes PiS powinien iść na polityczną emeryturę.

Kaczyński poinformował jednak na początku marca, że ponownie zgłosi swoją kandydaturę na stanowisko prezesa PiS. – Dziś jasno mówię: zgłoszę swoją kandydaturę na prezesa Prawa i Sprawiedliwości i poproszę o wybór na kolejną kadencję. Oczywiście to delegaci zdecydują, ja uczynię wszystko, by ich przekonać do takiego wyboru – mówił Kaczyński dla "Sieci".

Tomasz Grodzki wytoczy proces cywilny?! ZIOBRO OSTRO O BYŁYM MARSZAŁKU! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Teraz jeden z liderów Zjednoczonej Prawicy, Zbigniew Ziobro, odniósł się do tych słów. Jak się okazuje, polityk deklaruje pełne wsparcie dla dalszej władzy Kaczyńskiego w PiS. – Jarosław Kaczyński jest gwarantem jedności naszego obozu, w którym mieszczą się różne wrażliwości, stanowiska polityczne – powiedział Ziobro w wywiadzie dla tygodnika "Sieci”.

Stwierdził także, że jedność prawicy „jest dużą wartością, a niektórzy niepotrzebnie próbują na siłę nakręcać różnice”. – Tak było przy okazji wypowiedzi Patryka Jakiego na temat premiera Mateusza Morawieckiego. Został zapytany i odpowiedział, że nie chciałby, aby w przyszłości ponownie był premierem. I ma prawo do takiej oceny, podobnie, jak Morawiecki może powiedzieć, że on by nie chciał, aby Jaki był szefem rządu. Te różnice nie są jednak zasadniczą przeszkodą, by nadal wspólnie pracować dla Polski – podkreślił Ziobro.

W galerii poniżej zobaczysz, jak przeszukiwano dom byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry: