Bezlitosny Jarosław Kaczyński na sam koniec kampanii wyborczej! Wbił szpilę koalicji

Jarosław Kaczyński w piątek 5 kwietnia pojawił się w miejscowości Przysusze w województwie mazowieckim na konwencji PiS. Całość rozpoczęła się od przemówienia prezesa, który wszedł na scenę.

- Wygraliśmy poprzednie wybory, byliśmy najlepsi, uzyskaliśmy najwięcej głosów, ale władze przejęli inni. Dziś niezwykle ważne jest to, żeby Polacy poodejmowali decyzje rozsądne, a one muszą być podejmowane przez fakty - mówił były wicepremier.

W swoim wystąpieniu uznał, że fundamentem demokracji jest prawda i dotrzymywanie danego słowa, a wszelkie obietnice składane w czasie kampanii wyborczej muszą zostać spełnione. Jeśli tak się nie stanie, mamy do czynienia z kłamstwem, które jest, według niego, zaprzeczeniem demokracji. Stwierdził, że sukces koalicji opiera się właśnie na kłamstwie.

- Pierwsze z nich dotyczy nas, tego, jacy jesteśmy i co robiliśmy, kiedy byliśmy przy władzy. Drugie kłamstwo odnosi się do tego wszystkiego, co zapowiadali podczas kampanii wyborczej - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS wytknął, że według obecnej władzy jego partia miała wprowadzać dyktaturę i dopuszczać się nadużyć. - Krzyczano o inwigilacji, o sprawach, które sami wiedzieliśmy, że są całkowicie wymyślone. Potrafili wmówić społeczeństwu, że to jest prawda. Teraz odgrywa się przez media ponura farsa komisji śledczych. Trwa poszukiwanie - jak na polowaniu - zwierzyny, której nie ma - stwierdził były wicepremier.

Uznał także, że były i obecny rząd to dwa różne światy i ocenił, że niszczony jest dorobek Zjednoczonej Prawicy. - My chcemy dobrego życia Polaków, to jest nasz cel. Jeżeli prowadziliśmy wielką politykę społeczną, jeżeli obniżaliśmy podatki, podwyższaliśmy pensje, podejmowaliśmy te wielkie wysiłki dot. życia w Polsce lokalnej, to właśnie po to, żeby wyrównywać szanse - grzmiał ze sceny Jarosław Kaczyński.

Polityk zachęcał słuchaczy do pójścia na wybory 7 kwietnia, by pokazać "obecnej władzy żółtą kartkę". Czy jego apel na krótko przed ciszą wyborczą może wpłynąć na decyzję Polaków? Okaże się przy urnach wyborczych.

