Zimą wielu Polaków marzło w mieszkaniach. Raport nie zostawia wątpliwości

49 proc. z nas przykręciło ogrzewanie

Rezygnacja z rosyjskich surowców energetycznych (ropy, gazu i węgla) była wyzwaniem dla naszego kraju, który podczas zimy zmagał się z kryzysem energetycznym. Z opublikowanego przez organizację More in Common Polska raportu „Polska po zimie” wynika, że czarne scenariusze się nie spełniły, ale to nie znaczy, że było dobrze. Aż 49 proc. z nas obniżyło w zimie temperaturę w domu a 34 proc. ankietowanych nie dogrzewało mieszkań. - Czyli na dobrą sprawę marzli w swoich mieszkaniach. To jest zasadniczy problem i oznaka kryzysu energetycznego oraz społecznego – mówi nam Adam Traczyk, dyrektor More In Common Polska.

Czy kolejna zima nie będzie tak ciężka?

47 proc. badanych wskazało też, że rząd niewłaściwie zadbał o przygotowania do sezonu grzewczego, a kolejne 49 proc. obawia się, że nie będziemy należycie przygotowani także do kolejnego sezonu. Co należy zrobić, aby Polacy nie musieli oszczędzać na ogrzewaniu? - Trzeba przyspieszyć inwestycje w zieloną energetykę. Polacy niezależnie od poglądów politycznych popierają inwestycje w odnawialne źródła energii, rozwiązania prosumenckie i tworzenie spółdzielni energetycznych, któe umożliwiają obywatelom wzięcie na siebie odpowiedzialność za produkcję energii – mówi o konkluzjach z raportu Adam Traczyk.

