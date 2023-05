i Autor: Wikimedia Commons / Kalinka261015

Wybory 2023

Zieloni podadzą swoich kandydatów do Sejmu

Rada Krajowa Zielonych ma w niedzielę zarekomendować kandydatów ugrupowania na posłów, a także dyskutować nad tym, czy na pewno wystartować z list Koalicji Obywatelskiej. Wybory parlamentarne w Polsce mają odbyć się jesienią tego roku. Zatem kampania wyborcza idzie pełną parą. Kandydaci mają kilka miesięcy na to, by przekonać wyborców do siebie i swoich obietnic przedwyborczych.