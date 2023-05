Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Cimoszewicz: Połowa Polaków nie wie skąd rząd bierze pieniądze

jot 12:54

We wtorek 16 maja gościem "Expressu Biedrzyckiej" był Włodzimierz Cimoszewicz, obecny europoseł i były premier. W rozmowie z Kamilą Biedrzycką polityk przyznał, że obecna polityka prowadzi nas do scenariusza greckiego, a co więcej duża część Polaków ni ema pojęcia skąd rząd bierze pieniądze na swoje programy.