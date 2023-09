Zięć Stanisława Piotrowicza idzie do Sejmu. "Podziwiam jego pracę"

Tusk: 15 października ludzie poczują, że to jest wolny kraj

Piotr Rycerski mówi nam, że mimo młodego wieku ma duże, bo sześcioletnie doświadczenie w administracji rządowej. - Pracowałem w ministerstwie kultury, w MSWiA, a teraz jestem szefem gabinetu politycznego u ministra Jacka Sasina. Polityka od zawsze była moim konikiem – mówi Rycerski. Również od sześciu lat kandydat do Sejmu jest zięciem Stanisława Piotrowicza. - Startuję w tych wyborach bez względu na moją rodzinę, ale przyznaję, moim teściem jest Stanisław Piotrowicz. Znamy się z czasów gdy był jeszcze politykiem. Podziwiam jego pracę. Zrobił wiele dobrego dla Polski i dla Podkarpacia – mówi aspirujący do parlamentarnej kariery polityk. Co ciekawe, w ślady Stanisława Piotrowicza idzie też jego córka. Aleksandra Piotrowicz-Rycerska zainspirowała się jednak wcześniejszym etapem kariery sędziego Trybunału Konstytucyjnego i uczy się na aplikacji prokuratorskiej. Wcześniej tę drogę przeszła już jej starsza siostra. Barbara Piotrowicz robi wielką karierę. Od 2021 roku pracuje w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. BRG

