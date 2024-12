Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Zgorzelski: Każdy kandydat będzie prześwietlany do bólu

Piotr Zgorzelski wicemarszałek Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego gościł w "Expressie Biedrzyckiej" we wtorek 3 grudnia. Jak mówił w kontekście tego, co dzieje się wokół kandydatów na prezydenta: - Każdy kandydat będzie prześwietlany do bólu.