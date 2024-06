Zemsta polityków od Ziobry! Tego Tusk się nie spodziewał

W związku z pracami zespołu Suwerenna Polska domaga się m. in. ujawnienia nazwisk posłów i ministrów, którzy mają postawione zarzuty. Poseł Michał Wójcik poinformował, że przygotował w imieniu całego zespołu pismo do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym zawnioskowałem o przekazanie informacji, czy w obecnym składzie parlamentarzystów tej kadencji i poprzedniej kadencji, „są bądź były osoby, które mają status osoby podejrzanej".

Jak podkreślił, pismo dotyczy również ujawnienia informacji o osobach zasiadających w rządzie czy Parlamencie Europejskim. – Zapytaliśmy również pana Bodnara o to, na jakim etapie są te postępowania, jakie czynności podejmowała prokuratura, o co te osoby są podejrzane, ale jednocześnie o to, co on zrobił jako Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości w tych sprawach, czy podjął jakieś czynności kontrolne i nadzorcze – dodał.

Wieczorny Express - Klaudia Jachira, Michał Wójcik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jedną z osób, której przeszłością ma się zająć zespół jest Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej. – Mamy taką informację z mediów, z której wynika, że pan Giertych ma status osoby podejrzanej – wskazał Wójcik nawiązując do oświadczenia Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Zgodnie z nim Sąd Apelacyjny w Warszawie miał potwierdzić prawomocnym postanowieniem, że Giertych ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym przywłaszczenia 72 mln zł na szkodę giełdowej spółki Polnord.

Poseł Jan Kanthak wskazał z kolei, że kolejną osobą wobec której Suwerena Polska ma wątpliwości, jest b. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, którego prokuratura – jak zaznaczył – chciała oskarżyć o przyjmowanie łapówek jako pracownika medycznego.

W galerii poniżej zobaczysz, jak zmieniał się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro:

– Wzywamy i prosimy pana marszałka Szymona Hołownię, żeby jak najszybciej przyjął wniosek o ukonstytuowanie się naszego zespołu, po to właśnie, żeby wyjaśnić te wszystkie wątpliwości – zaapelował poseł Mariusz Gosek na konferencji prasowej.

Lider Suwerennej Polski, b. szef MS Zbigniew Ziobro tydzień temu zapowiedział powołanie zespołu parlamentarnego aby wyjaśnić, dlaczego po objęciu przez Donalda Tuska rządów „kryminalno-korupcyjne sprawy bliskich jego ludzi są zamiatane pod dywan".