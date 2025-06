Zembaczyński z KO: "Społeczeństwo chce dzisiaj ponownego liczenia głosów"

Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że nie ma przekonania, że wybory zostały sfałszowane, ale wie, że dochodziło do licznych nieprawidłowości. Dlatego jego zdaniem powtórne przeliczenie głosów jest konieczne by móc stwierdzić, że wyboru głowy państwa dokonano bez wady. - My jako przedstawiciele rządu i Sejmu uszanujemy każdy wynik, który jest dokładnie policzony - mówi w "Sednie Sprawy"

W. ZEMBACZYŃSKI: NIE TWIERDZĘ, ŻE WYBORY ZOSTAŁY SFAŁSZOWANE, SPOŁECZEŃSTWO CHCE PONOWNEGO LICZENIA GŁOSÓW