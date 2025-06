Izraelski dron zabił trzy osoby na południu Libanu. Zginęli na miejscu na asfalcie Kfar Dajjal

Władze libańskie oskarżają Izrael o celowy atak na ludność cywilną. Izrael – jak zwykle – milczy lub sugeruje, że celem była osoba powiązana z Hezbollahem.

Strzał z nieba. Dron uderzył, gdy jechali lokalną drogą

Według informacji agencji Reuters, izraelski dron bezzałogowy uderzył w jadący pojazd, nieopodal Kfar Dajjal. Wszystkie trzy osoby znajdujące się wewnątrz zginęły na miejscu.

Na razie nie wiadomo:

kim dokładnie były ofiary,

czy pojazd był monitorowany wcześniej,

czy zginęli przypadkowi cywile, czy osoby podejrzane o współpracę z Hezbollahem.

Cichy atak – głośna śmierć

Nie był to pierwszy taki incydent. Izrael od miesięcy prowadzi serię „precyzyjnych” ataków w południowym Libanie, twierdząc, że celem są struktury finansowe i logistyczne Hezbollahu. Ale coraz częściej dochodzi do ofiar wśród cywilów – co wywołuje napięcia na granicy i ostrą reakcję władz libańskich.

Libańska armia alarmuje: „To była egzekucja”

Libańskie ministerstwo zdrowia nazwało atak „rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego”. Według lokalnych mediów, na miejsce nie wpuszczono mediów przez kilka godzin – pojazd był kompletnie zniszczony, a ciała „niemożliwe do zidentyfikowania”. Rzecznik Hezbollahu zapowiedział, że „zostanie wyciągnięta odpowiedzialność za przelaną krew”. Organizacja nie potwierdziła, czy ofiary były jej członkami.

Rosną napięcia: Liban coraz bliżej otwartej konfrontacji?

Eksperci ds. Bliskiego Wschodu ostrzegają: granica libańsko-izraelska może stać się kolejnym punktem zapalnym. „Jeśli takie ataki będą się powtarzać, Hezbollah może zareagować uderzeniem rakietowym – a wtedy dojdzie do pełnoskalowej wojny północnej” – mówi dr Karim Saidi, ekspert ds. bezpieczeństwa regionalnego.

W ostatnich tygodniach:

dochodziło do regularnych incydentów w rejonie Nabatieh i Tyru

izraelskie drony krążyły nad południowym Libanem niemal codziennie

Hezbollahu oskarżano o przygotowywanie odwetu

Izrael nie komentuje. Ale wiadomo, że to nie koniec

Ministerstwo Obrony Izraela odmówiło komentarza. Analitycy przypominają jednak, że ataki na „cele precyzyjne” są obecnie jednym z głównych narzędzi presji na Hezbollah – szczególnie w czasie równoległego konfliktu z Iranem. Czy był to celowy atak? Czy zginęli przypadkowi ludzie? Jedno jest pewne: śmierć trzech osób na drodze do Kfar Dajjal pogłębi tylko ranę, która dzieli Bliski Wschód.

