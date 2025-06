Polski astronauta leci w kosmos. Jego żona zdradziła, jak się pożegają. Nie każdy wie o tej zasadzie NASA

Zobaczą się z odległości kilkunastu metrów

Przesunięcia startu kosmicznej misji to nieodłączny element tego typu wypraw. - Zarówno mój mąż jak i reszta załogi przygotowywali się przez wiele miesięcy w surowym treningu na pełnienie tej misji. Spokojnie czeka, jest przecież profesjonalistą. Chociaż oczywiście możemy sobie wyobrazić jak ogromna to presja i odpowiedzialność – mówiła żona astronauty.

Uznańska – Wiśniewska nie kryje radości, że zdąży jeszcze zobaczyć ukochanego zanim rakieta oderwie się od ziemi. - Rodziny są odbierane osiem godzin przed startem. To pożegnanie według procedur NASA odbywa się z odległości kilkunastu metrów w miejscu startu rakiety. Można na siebie spojrzeć pomachać, dodać otuchy przed wejściem na pokład – opowiadała nam wyraźnie wzruszona posłanka KO

Kim jest Uznański - Wiśniewski?

Sławosz Uznański-Wiśniewski to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w naszym kraju. Polski naukowiec urodził się 12 kwietnia 1984 roku. Co ciekawe - był to dzień 23. rocznicy pierwszego lotu w kosmosu Gagarina. - W każde urodziny moja mama życzyła mi wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kosmonauty - mówił dziennikarzom Uznański-Wiśniewski.

2008 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej oraz studia magisterskie na Université de Nantes we Francji. Stopień doktora uzyskał w 2011 roku w Marsylii. Studia zakończył z wyróżnieniem.

W latach 2018–2020 odpowiadał za całodobową pracę i optymalną eksploatację Wielkiego Zderzacza Hadronów. W listopadzie 2022 roku został wybrany rezerwowym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA.

- Czekałem na tę rekrutację już od długiego czasu, bo ostatnia rekrutacja w Europejskiej Agencji Kosmicznej na astronautów miała miejsce w 2008 roku. W tamtym momencie byłem trochę za młody - wspominał Uznański-Wiśniewski w rozmowie z doktorem Tomaszem Rożkiem dla portalu „Nauka. To lubię”.

5 sierpnia 2024 roku ESA oficjalnie ogłosiła, że Uznański weźmie udział w misji Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną jako specjalista misji. Polak znajdzie się na pokładzie rakiety Falcon 9.

