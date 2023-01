Zełenski podziękował za czołgi. Wymienił kilka nazwisk

Wołodymyr Zełenski na pewno z napięciem oczekiwał na decyzję Niemiec w sprawie czołgów. Warto przypomnieć, że z polski został wystosowany stosowny wniosek w tej sprawie właśnie do Niemiec. Kiedy Berlin wyraził oficjalną zgodę, potwierdzono, że czołgi leopard trafią na Ukrainę. Oznacza to 14 czołgów leopard od Polski, leopardy z Niemiec, Challengery z Wielkiej Brytanii oraz Abramsy ze Stanów Zjednoczonych. Także Finlandia stwierdziła, że przekaże część swoich maszyn. Teraz Wołodymyr Zelenski zdecydował się podziękować za wsparcie polskim politykom. Co ciekawe, w poście na Twitterze posługiwał się językiem polskim, mimo że zazwyczaj pisze w języku ukraińskim, ewentualnie angielskim. - Dziękuję Andrzejowi Dudzie, Mateuszowi Morawieckiemu, Mariuszowi Błaszczakowi, Jackowi Siewierze i Narodowi polskiemu za tak ważne decyzje o przekazaniu Ukrainie 60 polskich czołgów, 30 z których to słynny PT-91 Twardy, i 14 Leopardów-2. Jak 160 lat temu jesteśmy razem, ale tym razem wróg nie ma szans. Razem zwyciężymy – napisał. Widać, ze prezydent Ukrainy jest bardzo wdzięczny za okazaną pomoc, a nowe wyposażenie zdecydowanie podniosło jego morale i wiarę w pomyślny dla jego kraju przebieg wojny.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie

Dziękuję @AndrzejDuda @MorawieckiM @mblaszczak @JacekSiewiera i Narodowi 🇵🇱 za tak ważne decyzje o przekazaniu Ukrainie 60 polskich czołgów, 30 z których to słynny PT-91 Twardy, i 14 Leopardów-2. Jak 160 lat temu jesteśmy razem, ale tym razem wróg nie ma szans. Razem zwyciężymy!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2023