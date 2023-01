Ołena Zełenska mówi, jak wojna zmieniła jej męża. Smutne

Niebawem minie pełny rok, od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Przez cały czas Wołodymyr Zełenski nie opuścił swojego kraju, motywuje żołnierzy ii cywilów oraz pozostaje w kontakcie z najważniejszymi światowymi przywódcami. Wielokrotnie odwiedzał miejsca zniszczone przez okupantów, jak na przykład Bucza, gdzie rosyjscy żołnierze zgotowali mieszkańcom prawdziwą masakrę. Przez ten czas prezydent Ukrainy widział mnóstwo cierpienia i zniszczeń. W dniu jego urodzin Ołena Zełenska wstawiła na Instagrama poruszający post. Pokazała zdjęcie, na którym widać, jak oboje szczerze się śmieją. W treści zaś napisała, ze często jest pytana, jak wojna zmieniła jej męża. - I zawsze odpowiadam: „Nie zmienił się. On jest taki sam. Ten sam facet, którego poznałam, gdy mieliśmy 17 lat”. Ale tak naprawdę coś się zmieniło: uśmiechasz się teraz znacznie mniej. Na przykład jak na tym zdjęciu... Życzę Ci więcej powodów do uśmiechu. I wiesz, czego to wymaga. Wszyscy wiemy – napisała. To bardzo smutne wyznanie, a mimo wszystko pokazuje niegasnącą nadzieję na zwycięstwo Ukrainy.

Internauci wspierają Wołodymyra Zełenskiego

Pod postem Ołeny Zełenskiej pojawiło się wiele komentarzy w różnych językach. Użytkownicy Instagrama składają życzenia rezydentowi i starają się dodać otuchy pierwszej parze Ukrainy. „Wszystkiego najlepszego, Panie Prezydencie. Slava Ukraini, Slava, Panie Prezydencie. Moje myśli z Francji są z Panem. I dziękuję Pierwszej Damie za odwagę”; „Tak myślę od pierwszego dnia. Walczmy o uśmiechy wasze i wszystkich Ukraińców. Powiedziałabym, że u twojego boku są nas miliardy” – czytamy w komentarzach.

