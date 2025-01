i Autor: Andrzej Iwańczuk/Reporter & PAP/Tomasz Wojtasik Wołodymyr Zełenski & Karol Nawrocki

Ostre słowa o Nawrockim

Zełenski odpowiada Nawrockiemu: wtedy będzie walczył o swoje życie

Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu TVN24, Rzeczpospolitej, Krytyce Politycznej oraz Onetowi. Prezydent Ukrainy był pytany m.in. o słowa Karola Nawrockiego, który uważa, że nasz wschodni sąsiad może starać się o przyłączenie do NATO i Unii Europejskiej tylko po załatwieniu spraw związanych z rzezią wołyńską. - Jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii i nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić swego kraju - ocenił Zełenski.