Zdumiewające fakty o synu Leppera! Zastąpi ojca? Kołodziejczak ujawnia

W cieniu okropnej tragedii...

Tomasz Lepper na pewno nie miał łatwo po śmierci tragicznie zmarłego lidera Samoobrony Andrzeja Leppera. A nawet za jego życia – kiedy jego ojciec Andrzej Lepper przewodniczył partii i nie miał za dużo czasu dla rodziny. Potwierdza to wiceminister rolnictwa i lider Agrounii Michał Kołodziejczak w programie „Wieczorny Express” na antenie „SE”. Jak się okazuje polityk jest z Lepperem w regularnym kontakcie. – Jestem w stałym kontakcie z Tomaszem Lepperem, z którym mam coraz bliższy kontakt, wręcz można powiedzieć, jak on to powiedział – nie chce tego cytować – ale powiedział: „Michał jesteś pierwszą osobą, która po śmierci ojca odezwała się do mnie i szczerze powiedziała, jak mogę ci pomóc”. W jakiś sposób już udało mi się pomóc, mam nadzieję, że uda się bardziej – stwierdził Kołodziejczak.

Polityk przyznał, że pragnie pomóc Tomaszowi Lepperowi, żeby mógł „stanąć na nogi”. – Czuje taki obowiązek, nie tylko wobec samego Tomasza, ale przede wszystkim Andrzeja Leppera. Czy to się komuś podoba czy nie, zrobię, co będę mógł, żeby rodzinie Lepperów pomóc – zaznaczył. I dodał, że mają z Lepperem juniorem bardzo bliski i przyjacielski kontakt.

Jak wygląda sytuacja?

– Tomek ma pewne problemy finansowe, które nie wynikają, tylko z tego, że on coś źle zrobił, bo to wynika z kilku czynników. Ja chciałbym pomóc. Chciałbym tak zorganizować tą pomoc, żeby ta rodzina mogła też stanąć na nogi. Tomasz Lepper ma sześcioro dzieci, ma rodzinę. Jest to człowiek uczciwy – mówi nam Michał Kołodziejczak. I stwierdza, że syn zmarłego Andrzeja Leppera, poniósł dużą cenę za życie swojego ojca.

– Ja sam widzę po sobie, jaką cenę najbliżsi ponoszą za zaangażowanie polityczne. I domyślam się, jaką cenę oni też płacili czy on jako młody człowiek, kiedy premier Lepper angażował się jeszcze jako działacz, ile to musiało kosztować – przyznaje wiceminister rolnictwa w „Wieczornym Ekspressie”.

Jak się okazuje, Michał Kołodziejczak ma dla Tomasza Leppera ciekawą propozycję nie do odrzucenia! Czy Tomasz Lepper zastąpi teraz swojego ojca i włączy się w politykę? Według Michała Kołodziejczaka Tomasz Lepper idealnie pasuje do tej roli.

– Nie wiem czy do ministerstwa rolnictwa, ale ja będę chciał, żeby wystartował w wyborach samorządowych. Może do rady powiatu, może do sejmiku województwa. Nie chciałbym teraz takich deklaracji składać. Ale uważam, ze ta osoba jest potrzebna w polskiej polityce. Jest to człowiek z taką mądrością życiową, którą ja bardzo doceniam i w ludziach zawsze zauważam – wyznaje w rozmowie z „SE” Michał Kołodziejczak.