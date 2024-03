Zbigniew Ziobro zabrał głos na swój temat! Przeszedł operację, porażające informacje

Zbigniew Ziobro od grudnia 2023 roku nie pojawiał się w przestrzeni publicznej, nie publikował także nic w mediach społecznościowych. Z informacji jego partyjnych kolegów wynikało, że były minister walczy z nowotworem, jednak nikt nie ujawniał zbyt wielu szczegółów na temat zdrowia byłego ministra. Teraz sam zainteresowany postanowił zabrać głos za pośrednictwem Twittera. 12 marca z samego rana zamieścił porażający wpis.

- Z całego serca dziękuję wszystkim za modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia. Daliście mi siłę do walki ze śmiertelną chorobą nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do części żołądka. Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego, przeszedłem skomplikowaną 8-godzinną operację. Po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyku i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskania pełni sił – napisał.

Można wnioskować, że operacja była bardzo skomplikowana i zakończyła się sukcesem, to jednak nie koniec zmagań Zbigniewa Ziobro z chorobą. Jak opisał, ma problemy z mową i oddychaniem, do tego ogromnie cierpi.

- Trwa walka z bólem - dostaję bardzo silne leki przeciwbólowe, mam jeszcze duże trudności z oddychaniem i mówieniem, chwilowo zanika mi głos i dostaję silnej chrypki. Dlatego mój stan zdrowia pozwala jedynie na taką drogę komunikacji z Państwem. Wszystkim życzę zdrowia i jeszcze raz gorąco dziękuję za wsparcie! – opisał polityk.

To pierwszy raz, kiedy lider Suwerennej Polski tak szczegółowo wypowiedział się na swój temat. Być może jego stan poprawił się na tyle, że w końcu znalazł siłę na zamieszczenia posta. Nie wykluczone, że niebawem znów napisze, jak się czuje.

Na wpis zareagowali politycy. ”Dużo zdrowia i spokoju w walce z chorobą” – napisał Jan Kanthak. „Zbyszku, trzymaj się, dużo zdrowia!” – napisał Maciej Wąsik. „Zdrowia Panie Ministrze” – napisał Dariusz Matecki.

Życzenia zdrowia złożyli także dziennikarz Tomasz Lis, aktywista PiS Oskar Szafarowicz i syn Mariusza Kamińskiego, Kacper Kamiński.

