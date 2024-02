Zbigniew Ziobro wreszcie się pokaże? Padła jasna deklaracja

Minister Kołodziejczak bez ogródek! "Co to znaczy realna pomoc?”

co na to PiS?

Były minister sprawiedliwości przechodzi obecnie trudny okres. U polityka w końcówce zeszłego roku zdiagnozowano raka krtani. Jak informował wcześniej „Super Express”, Ziobro jest poddawany chemioterapii, jednak nie ominie go oprócz tego także trudna operacja. Tymczasem, jak się okazało, szefowie komisji śledczych Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi i Dariusz Joński z KO planują wezwać Zbigniewa Ziobrę na przesłuchanie. – Oprócz pana Wąsika wezwiemy na przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, Beatę Szydło, Mariusza Kamińskiego, Zbigniewa Ziobrę, czy Mateusza Morawieckiego – informowała w rozmowie z „SE” Magdalena Sroka, szefowa komisji śledczej ds. Pegasusa.

Lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro od dawna nie był widziany publicznie. Jednak jak przyznaje w programie „Wieczorny Express” były szef gabinetu Ziobry Jan Kanthak, ten stan może ulec zmianie. – Jeśli zdrowie na to pozwoli i będzie chciała tego komisja to oczywiście pan minister się stawi – potwierdził poseł Suwerennej Polski. – Myślę, że to byłoby też z korzyścią dla nas, żeby minister opowiedział i zmiażdżył te zarzuty, które są formułowane – stwierdził polityk i wyznał, w jaki sposób u Ziobry zdiagnozowany został nowotwór.

– Mogę się podzielić taką prywatną kwestią, kiedy byłem jeszcze szefem gabinetu Zbigniewa Ziobry, słysząc jego chrypkę, doradzałem mu wówczas przebadać kwestie żołądkowe, bo myślałem że to od refluksu. Sam mam takie problemy, więc sądziłem, że to tzw. maska refluksowa, która podrażnia struny głosowe. Minister mówił, że to z pewnością alergia od pyłków drzew. Po czym po badaniu gastrologicznym okazało się, że ma nowotwór przełyku – mówił na antenie „Super Expressu” Jan Kanthak.

– Nie należy lekceważyć nawet takich objawów jak chrypka – dodał i zachęcał tym samym do wykonywania badań, bo jak stwierdził takie badania, jak choćby gastroskopia „są bardzo potrzebne”.

Rację posłowi przyznała była posłanka Lewicy Joanna Senyszyn. – Mamy samochody i poddajemy je ciągłym przeglądom, a siebie przeglądom nie poddajemy. I to jest katastrofalne zwłaszcza, że przecież leczenie jest zawsze droższe, zarówno w wymiarze finansowym, jak i zdrowotnym, niż zapobieganie. Także trzeba się badać koniecznie – skomentowała Senyszyn.

– Zdecydowanie warto się badać – wtrącił szef gabinetu politycznego ministra rozwoju Krzysztofa Hetmana Jan Strzeżek. – I myślę, że wszyscy ministrowi Ziobrze, tak jak każdemu innemu życzymy zdrowia! – powiedział Strzeżek.