obrona przez atak?

Zbigniew Ziobro w końcu zabiera głos ws. Funduszu Sprawiedliwości. Mówi o "rodzinie Soprano" wśród "bliskich Tuska"

pmar 11:28

Nie milkną echa zeznań Tomasza Mraza, byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości, który twierdzi, że większość konkursów w ramach tego funduszu była prowadzona "w nierzetelny sposób". Co więcej, miało się to dziać za wiedzą Zbigniewa Ziobry. W poniedziałek 27 maja lider Suwerennej Polski postanowił zareagować na te zarzuty i stwierdził, że jako prokurator generalny "odkrył prawdziwą rodzinę Soprano", do której należą "bliscy Donalda Tuska".