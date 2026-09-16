Zbigniew Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Nowe informacje o śledztwie

Głównym zarzutem wobec Zbigniewa Ziobry jest założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą został usunięty z wniosku o odpowiedzialność konstytucyjną i będzie rozpatrywany jako przestępstwo pospolite przez prokuraturę, zgodnie z opinią prawną.

Prokuratura już wcześniej przedstawiła Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów karnych, w tym wykorzystywanie stanowiska i łamanie prawa w związku z Funduszem Sprawiedliwości.

W centrum uwagi postępowania przeciwko Zbigniewowi Ziobrze znajduje się zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Początkowo ten element był częścią wstępnego wniosku o pociągnięcie polityka do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej.

Jednakże, jak poinformował w środę dyrektor Biura Informacyjnego Sejmu, Lech Sołtys, "reprezentant wnioskodawców złożył uzupełnienie wstępnego wniosku". Poseł Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej potwierdził usunięcie wspomnianego zarzutu.

Nieoficjalne doniesienia wskazują, że powodem tej zmiany była opinia prawna profesora Huberta Izdebskiego. Według niej, zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikuje się jako przestępstwo pospolite, co oznacza, że Zbigniew Ziobro ma odpowiadać za nie na drodze karnej, przed prokuraturą, a nie w ramach odpowiedzialności konstytucyjnej.

Oskarżenua prokuratury

Pod koniec 2023 roku Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Wówczas prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów, koncentrujących się na nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu, że w okresie rządów PiS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Łącznie politykowi zarzuca się popełnienie 26 przestępstw. Obejmują one między innymi wydawanie podwładnym poleceń mających na celu łamanie prawa w celu zapewnienia dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wybranym podmiotom, ingerowanie w proces przygotowywania ofert konkursowych oraz dopuszczanie do przyznawania środków podmiotom nieuprawnionym.

Procedura odpowiedzialności konstytucyjnej

Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu może być złożony marszałkowi Sejmu przez grupę co najmniej 115 posłów lub prezydenta.

Po złożeniu wniosku, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej analizuje sprawę i przedstawia Sejmowi sprawozdanie, zawierające wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności lub o umorzenie postępowania.

Ostateczna decyzja o postawieniu danej osoby przed Trybunałem Stanu wymaga uchwały Sejmu, przyjętej większością trzech piątych głosów, czyli 276 posłów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Obecna koalicja rządząca nie dysponuje taką większością, co stanowi istotną przeszkodę w ewentualnym postawieniu Zbigniewa Ziobry przed TS.

Zapytany w kwietniu bieżącego roku o możliwość postawienia go przed Trybunałem Stanu, Zbigniew Ziobro wyraził gotowość do obrony.

- Nawet dzisiaj by przyjechał do Polski, jeżeli mógłby walczyć, pokazując fakty – oświadczył. - Tylko ja wiem, że oni chcą mnie pozbawić prawa do tego, abym bronił prawdy, abym pokazywał, jak ona wygląda - dodał.

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