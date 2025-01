Zbigniew Ziobro. Rodzina, majątek i życie prywatne polityka

Opublikowano uzasadnienie decyzji sądu ws. Ziobry. Co wskazano?

Rodzina

Zbigniew Ziobro urodził się w 1970 roku w Krakowie. Jest synem Jerzego i Krystyny z domu Kornickiej oraz wnukiem Ryszarda Kornickiego, oficera AK i żołnierza WiN. Dzieciństwo spędził w Krynicy. Jego matka była stomatologiem, a ojciec lekarzem i dyrektorem krynickiego sanatorium. Wraz zoną Patrycją Kotecką ma dwóch synów. Starszy ma 14 lat, a młodszy 10.

Kariera zawodowa Zbigniewa Ziobry

Z wykształcenia Zbigniew Ziobro jest prawnikiem, choć od wielu lat zajmuje się polityką. Był posłem na Sejm (IV, V, VI , VIII, IX, X kadencji), a także deputowanym do Parlamentu Europejskiego od 2009 do 2014. Do europarlamentu dostał się z drugim wynikiem w kraju. W latach 2005–2007 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, od 2015 minister sprawiedliwości w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, a od 2016 ponownie prokurator generalny.

Majątek

Zo ostatniego oświadczenia majątkowego, czyli za 2023 rok, wynika, że były minister sprawiedliwości posiada prawie 300 tys. złotych oszczędności, dom o powierzchni 133 m kw., domek letniskowy oraz budynek gospodarczy. Łączna wartość tych nieruchomości to 840 tys. zł. Były lider Solidarnej Polski, a teraz polityk PiS w oświadczeniu majątkowym wpisał także broń o wartości 23 tys. zł. Nie spłaca natomiast kredytów, pożyczek i innych zobowiązań.

Zobacz jak zmieniał się Zbigniew Ziobro. Poniżej GALERIA zdjęć,

Dudek o Polityce short - ZIOBRO ZNISZCZY PIS? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.