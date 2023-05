Kto jest prawdziwym ojcem 500 plus?! To dopiero sensacja!

Jarosław Kaczyński zapowiedział rewolucję w programie 500 plus! Według jego deklaracji od 2024 roku zamiast pięciuset złotych na dziecko ma być wypłacane o trzysta złotych więcej, czyli 500 plus zamieni się w 800 plus. Do tej pory PiS zawsze podkreślał swoje zasługi związane z wdrożeniem swojego sztandarowego programu. Główną twarzą 500 plus była Beata Szydło. To ona mocno forsowała ten program i za jej rządów wszedł on w życie. Śmiało można ją zatem uznać za matkę 500 plus. Niespodziewanie objawił się kandydat na ojca programu. Według posła Suwerennej Polski Mariusza Kałużnego jest nim szef jego partii Zbigniew Ziobro. Wypowiedź parlamentarzysty została zacytowana na oficjalnym profilu formacji ministra sprawiedliwości. - Ojcem 500+ jest minister Zbigniew Ziobro, który na ten program zapracował uszczelnieniem całego systemu podatkowego. Miliardy wpływające obecnie do budżetu państwa polskiego to m.in. zasługa ministra Ziobry - stwierdził Kałużny. Jak widać, program 500 plus ma teraz i matkę, i ojca. Za dziadka świadczenia uchodzić za to może Jarosław Kaczyński. Gdyby nie on, ani Beata Szydło, ani Zbigniew Ziobro nie zrobiliby takiej kariery.

