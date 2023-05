Kiedy wejdzie 800 plus? Rzecznik rządu podaje konkrety

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie podniesione do 800 zł. Prezes PiS dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział później w mediach społecznościowych, że już na najbliższym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się propozycjami ogłoszonymi na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił PAP, że "podobnie jak to było w 2019 roku, również teraz, po tych deklaracjach politycznych, które padły na konwencji PiS, Rada Ministrów przyjmie specjalny harmonogram działań, co do tych trzech projektów". - Na najbliższym posiedzeniu rządu zostanie omówiony ten harmonogram, tak abyśmy mogli – zgodnie z tym co zostało zapowiedziane – te projekty wdrożyć - powiedział. Müller zaznaczył, że przygotowanie projektów ustaw będzie odbywało się ścieżką rządową. Następnie trafią do Sejmu. - Te projekty będą przyjęte przez rząd i uchwalone przez Sejm jeszcze w tej kadencji - zadeklarował rzecznik rządu. Jak podkreślił, intencją zarówno PiS jak i rządu jest jak najszybsze uchwalenie ustawy dotyczącej zniesienia opłat na państwowych autostradach dla aut osobowych. - Chcielibyśmy, aby ta ustawa zaczęła obowiązywać jeszcze w tym roku. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ścieżka legislacyjna trochę trwa, ale zależy nam na wejściu tych przepisów w tym roku" - powiedział Müller.

