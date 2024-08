i Autor: Jan Bielecki/East News & Łukasz Szeląg/Reporter Sławomir Nowak & Zbigniew Ziobro

Ziobro przechodzi do kontrataku!

Zbigniew Ziobro ostro atakuje premiera w mediach społecznościowych! "Państwo Tuska w soczewce"

Były minister transportu Sławomir Nowak postanowił wrócić do działalności biznesowej - ponownie stanął na czele swojej firmy doradczej Europe Partners. Po tym, jak Nowakowi postawiono prokuratorskie zarzuty, a on trafił do aresztu, spółka praktycznie nie prowadziła bieżącej działalności. Na te doniesienia postanowił zareagować były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ostro zaatakował premiera Donalda Tuska!