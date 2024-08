Zbigniew Ziobro obchodzi urodziny! Jego politycy nie ustają w modlitwie za niego

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nadal walczy o swoje zdrowie, po tym jak w zeszłym roku zdiagnozowano u niego bardzo rzadki nowotwór przełyku. Polityk przeszedł w związku z tym już dwie operacje, a także chemio- i radioterapie. Na jesieni czeka go kluczowe badanie tomografii emisyjnej PET, które ma wykazać czy nie doszło do rozwoju choroby. W tym trudnym czasie polityka wspierają jego koledzy z Suwerennej Polski, którzy, jak mówią, nie przestają się modlić. – Zbigniew Ziobro walczy z bardzo ciężką chorobą, my się oczywiście modlimy za niego – mówi nam Michał Wójcik. – Wszyscy za niego trzymamy kciuki i łączymy się w modlitwie... – mówi też Jacek Ozdoba.

Zbigniew Ziobro urodził się 18 sierpnia 1970 roku, dziś więc kończy 54 lata. Z okazji urodzin jego najbliżsi współpracownicy życzą mu przede wszystkim sukcesu w walce o zdrowie. – Polska na niego czeka, jak i polska polityka, widać, że jest potrzebny. Życzę mu przede wszystkim zdrowia i błogosławieństwa, żeby był cały czas chroniony! – dodaje Michał Wójcik.

– Życzę Polsce i panu ministrowi jak najlepiej. Dlatego wierzę i liczę na to, żeby jak tylko będzie mógł, wrócił do czynnej polityki – przyznaje nam Ozdoba.

– Pańska praca na rzecz naszej ojczyzny jest nieoceniona i zasługuje na najwyższe uznanie. Niech każde wyzwanie pokonuje Pan z determinacją i skutecznością, jakie cechują Pana od lat. Życzę, aby kolejne lata były pełne zdrowia i rodzinnego szczęścia oraz powodzenia w walce o Polskę suwerenną, silną i zasobną, opartą na chrześcijańskiej tożsamości. Niech Pana zaangażowanie i niezłomność niezmiennie inspirują innych do działania dla naprawy Rzeczpospolitej! – życzy Zbigniewowi Ziobrze Marcin Romanowski.

– Z okazji urodzin, wszyscy życzymy ministrowi Ziobrze powrotu do zdrowia i dużo siły. Mało mamy tak dzielnych i odważnych polityków. Jest potrzebny naszemu środowisku, a przede wszystkim Polsce! – mówi „Super Expressowi” Patryk Jaki.

