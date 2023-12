Zbigniew Ziobro choroba. Co z przesłuchaniem byłego ministra sprawiedliwości?

Zbigniew Ziobro po wyborach parlamentarnych znalazł się w trudnej sytuacji, bowiem od wielu miesięcy politycy dawnej opozycji zapowiadali rozliczenia działalności ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. To jednak nic w porównaniu do problemów zdrowotnych lidera Suwerennej Polski. Pierwsze informacje o chorobie Zbigniewa Ziobry pojawiły się, gdy ten nie stawił się w Sejmie podczas głosowania nad wotum nieufności dla Mateusza Morawieckiego. Później bliski współpracownik byłego szefa resortu sprawiedliwości zdradził nam, że Zbigniew Ziobro walczy z nowotworem złośliwym, a rokowania nie wyglądają zbyt optymistycznie. - Ponieważ ten typ raka, który dopadł Zbigniewa Ziobrę, potrafi niezauważalnie rozwijać się w organizmie całymi latami i długo nie daje specyficznych symptomów, które można wcześniej trafnie zinterpretować - mówił nam informator. Politycy koalicji 15 października zgodnie życzą prezesowi Suwerennej Polski zdrowia, ale też zapowiadają, że jego ewentualne przewinienia z przeszłości muszą być rozliczone. Czy Zbigniew Ziobro może być przesłuchany w szpitalu?

Krzysztof Paszyk: Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry nie może odbywać się w nieludzkich warunkach

Dariusz Joński takiego rozwiązania nie wyklucza. - Może być, jak każdy, ale to się okaże, bo ja dzisiaj nie rozstrzygam kto na pewno będzie przesłuchany, kto nie. O tym zdecyduje komisja za każdym razem. Każdy świadek będzie głosowany indywidualnie - zaznaczył szef sejmowej komisji ds. wyborów kopertowych. Przewodniczący PSL Krzysztof Paszyk nie jest jednak zwolennikiem przesłuchiwania Zbigniewa Ziobry w szpitalu. Polityk złożył konkretne oświadczenie.- Dajmy mu dojść do takiego stanu zdrowia, który będzie pozwalał normalnie funkcjonować i odpowiedzieć na pytania, które dotyczą jego działań wcześniejszych przez osiem lat bycia ministrem sprawiedliwości, bo tego nie można robić w jakiś nieludzki sposób - podkreślił. - Natomiast choroba nie przekreśla tego, co robił w przeszłości. To wymaga wyjaśnienia - dodał Krzysztof Paszyk.

