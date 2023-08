Zbigniew Ziobro: Dla Niemca dobry Polak to biedny Polak - z drogim prądem i bez taniego węgla

Sensacja! Córka Giertycha wchodzi do gry. Karolina nagle zabrała głos ws. ojca

Niemcy demontują turbiny wiatrowe i stawiają na węgiel

W Nadrenii Północnej-Westfalii w zachodniej części Niemiec koncern energetyczny RWE zdemontował jedną z ośmiu turbin wiatrowych. Według niemieckich mediów pozbycie się farmy pozwoli na wydobycie do 20 mln ton węgla brunatnego więcej. Wcześniej koncern wyburzył miejscowość Luetzerath, aby ustąpić miejsca kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Powodem tej sytuacji jest zamknięcie elektrowni jądrowych przez niemiecki rząd, jak podaje Interia. To właśnie do tych decyzji naszego zachodniego sąsiada odniósł się w środę 30 sierpnia w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro.

Ziobro: "Tu nie chodzi o ekologię, tylko o zdominowanie sąsiadów"

- Nam Niemcy każą zamykać kopalnie, bo trzeba chronić klimat. U siebie otwierają, bo nie klimat jest ważny, tylko ich pieniądze. Im nie chodzi o ekologię, tylko o zdominowanie sąsiadów, by mieć tanią siłą roboczą i rynki zbytu. Dla Niemca dobry Polak to biedny Polak - z drogim prądem i bez taniego węgla - napisał w środę na platformie X szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

