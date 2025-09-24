Zbigniew Bogucki skomentował wypowiedź Donalda Trumpa. Mówił o wyraźnym znaku dla Rosji

Sara Osiecka
Sara Osiecka
PAP
PAP
2025-09-24 11:16

Szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki podkreślił konieczność zdecydowanej, ale zarazem ostrożnej reakcji. Nawiązał do przemowy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w siedzibie ONZ, interpretowanych jako apel o twardą postawę, spotkały się z poparciem, choć z wyraźnym zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą być wynikiem jednolitego stanowiska Sojuszu i nie mogą prowadzić do eskalacji konfliktu.

Zbigniew Bogucki

i

Autor: Paweł Dąbrowski
  • Były prezydent USA, Donald Trump, opowiedział się za zestrzeliwaniem rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną państw NATO, co wywołało szeroką dyskusję.
  • Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta RP, komentując słowa Trumpa, podkreślił potrzebę zdecydowanych, ale rozważnych działań i zachowania jedności w ramach NATO w odpowiedzi na prowokacje Rosji.
  • Bogucki zwrócił uwagę na uruchomienie przez Polskę Artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, co doprowadziło do wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
  • Zaproponowano usprawnienie procesu decyzyjnego w państwach członkowskich NATO, oddając inicjatywę wojskowym w celu szybkiego reagowania na prowokacje.

Donald Trump, zapytany podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w siedzibie ONZ, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną, odpowiedział jednoznacznie: „Tak, tak myślę”. Ta wypowiedź wywołała szeroką dyskusję na temat potencjalnych konsekwencji takiej postawy. Zbigniew Bogucki, komentując słowa byłego prezydenta USA w radiowej Trójce, stwierdził, że sygnał Trumpa o potrzebie zdecydowanych działań jest „dobry”. Jak podkreślił, Rosja „rozumie tylko argument siły”. Mimo poparcia dla zdecydowanych działań, Bogucki zaznaczył, że muszą one być podejmowane z rozwagą, aby „nie prowadzić do eskalacji”.

- Tutaj my musimy być naprawdę, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, ostrożni, ale nie możemy być naiwni, nie możemy się też bać – podkreślił.

W odpowiedzi na pytanie o ryzyko wojny w przypadku zestrzelenia rosyjskiego myśliwca, Bogucki ponownie zwrócił uwagę na konieczność „bardzo rozważnego” podejścia.

Jednolite stanowisko Sojuszu

Kluczowym elementem, zdaniem Boguckiego, jest jednolite stanowisko Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- To zdanie pana prezydenta Trumpa jest szalenie ważne, bo Stany Zjednoczone stanowią o 60 proc. siły militarnej siły Sojuszu. Ale tutaj musi być jednolite stanowisko, przyjęte przede wszystkim w ramach konsultacji – powiedział. Dodał, że tylko w ten sposób NATO może wysłać Rosji czytelny sygnał: "nie róbcie tego, ponieważ będziemy reagować”.

Bogucki ocenił, że Rosja „prowokowała, prowokuje i (…) będzie prowokować częściej kraje NATO”. Wskazał na potrzebę znalezienia „symetrycznej, ale także jednolitej odpowiedzi” ze strony państw członkowskich. W tym kontekście wspomniał o uruchomionym przez Polskę Artykule 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi podstawę do konsultacji w przypadku zagrożenia.

Sikorski grozi Putinowi zestrzeleniem samolotu. Gen. Bieniek tłumaczy procedury poprzedzające oddanie strzału

Szef kancelarii prezydenta zaproponował, aby następnym krokiem było przyjęcie w poszczególnych państwach członkowskich „bardzo sprawnego procesu decyzyjnego, który będzie już w rękach wojskowych”. Celem jest szybkie reagowanie w „konkretnym przypadku” prowokacji.

Artykuł 4 w praktyce

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego mówi, że „strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron”.

Polska skorzystała z tego artykułu po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu. W efekcie NATO uruchomiło Wschodnią Straż, wzmacniając wschodnią flankę Sojuszu. W ubiegłym tygodniu Estonia również złożyła wniosek o uruchomienie konsultacji na podstawie art. 4 po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce MiG-31, co spotkało się ze stanowczym potępieniem ze strony NATO.

W naszej galerii zobaczysz Donalda Trumpa w siedzibie ONZ:

Przyjęcie Donald Trumpa.
70 zdjęć
Sonda
Czy Rosja naprawdę przygotowuje się do wojny z NATO?
exb wstep 24.09.2025
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
ZBIGNIEW BOGUCKI