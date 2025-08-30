Zawiadomienie na Tuska i Żurka w poniedziałek. Ziobro i Kanthak kierują sprawę do prokuratury

Ziobro: „Mamy stan bezprawia”

Na sobotniej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro ostro ocenił działania rządu. – Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował się kontynuować stan bezprawia i utrzymywać sytuację, w której legalnie wybrany i powołany prokurator krajowy Dariusz Barski nie może wykonywać swoich obowiązków – mówił.

Były minister zarzucił premierowi Tuskowi i jego ministrowi, że dopuścili do sytuacji, w której obowiązki Barskiego przejęła osoba nieuprawniona. – To jest uzurpator, który w sposób bezprawny przywłaszcza sobie funkcję prokuratora krajowego na mocy bezprawnej decyzji premiera Donalda Tuska i wniosku byłego ministra Adama Bodnara – grzmiał Ziobro.

Spór o przepisy i podpis prezydenta

Ziobro powołał się na ustawę o prokuraturze. – Można odwołać prokuratora krajowego tylko wtedy, gdy na piśmie zgodę wyrazi prezydent Rzeczypospolitej. Takiej zgody Andrzej Duda nie dał – podkreślił.

Jego zdaniem, mimo braku formalnej zgody głowy państwa, nowa ekipa uniemożliwia Barskiemu pełnienie funkcji. – Minister Bodnar, a dziś minister Żurek, utrzymują ten stan rzeczy i blokują legalnego prokuratora krajowego – przekonywał lider Suwerennej Polski.

Kanthak: „To wielki bigos”

Jeszcze ostrzej wypowiedział się Jan Kanthak. – Z wysokim prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że Waldemar Żurek dołączył do zorganizowanej grupy przestępczej, że stał się członkiem szajki przestępczej – stwierdził poseł.

Polityk użył też mocnej metafory. – Mamy do czynienia z wielkim bigosem, do którego dołączył Waldemar Żurek. Bigosem w wymiarze sprawiedliwości, który urządził pan Bodnar z panem Tuskiem, łamiąc wszelkie przepisy konstytucji i ustawy – ocenił Kanthak.

Polityczna awantura przed sądem

Zawiadomienie przeciwko Tuskowi i Żurkowi ma zostać złożone w poniedziałek. Jeśli prokuratura zajmie się sprawą, czeka nas kolejna odsłona ostrego sporu o kierunek polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dla obozu Suwerennej Polski to, jak twierdzą, dowód na łamanie prawa przez obecny rząd. Dla koalicji Tuska zapewne kolejna odsłona politycznej batalii, w której stawką jest kontrola nad prokuraturą.

