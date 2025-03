Zatrzymanie posła Mateckiego. Prokuratura zabrała głos

W czwartek (6 marca) Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS. Wnioskowała o to prokuratura, która chce postawić mu zarzuty m.in. w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Następnego dnia rano, tuż przed godziną 9:00, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali posła Dariusza Mateckiego na terenie Warszawy. Prokuratora Krajowa poinformowała, że jeszcze tego dnia zostanie on doprowadzony do Prokuratury Krajowej, gdzie "prokurator ogłosi mu zarzuty popełnienia sześciu przestępstw oraz przesłucha go w charakterze podejrzanego". - Zatrzymanie było konieczne przede wszystkim z powodu uzasadnionej obawy bezprawnego utrudniania postępowania oraz potrzeby niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego - podała Prokuratura Krajowa.

Już o godzinie 10:00 odbył się briefing prasowy prokuratury ws. Mateckiego. Prokurator Przemysław Nowak, który jest rzecznikiem PK mówił, że ABW prowadzi postępowanie i jest to standardowa procedura.

Wczoraj prokurator otrzymał dokumentację z Sejmu potwierdzającą zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Dariusza Mateckiego oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie. To był warunek konieczny do kolejnych czynności. Następnie prokurator podpisał postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz postanowienie o zatrzymaniu.

Bodnar komentuje zatrzymanie Mateckiego

Sprawę zatrzymania posła skomentował też minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Powiedział, że zatrzymanie posła PiS Dariusza Mateckiego to "dość precedensowa sytuacja, ponieważ Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie". Dodał, że "naturalną konsekwencją tych działań" jest zatrzymanie, przedstawienie zarzutów, a następnie wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie.