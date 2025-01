Zastąpiła Adamowicza po tym, jak go zamordowano. Teraz grożą jej! "Nożem ją na WOŚP"

Na 17 grudnia zaplanowano protest mieszkańców przeciwko Aleksandrze Dulkiewicz. Wiec zwołano przed siedzibą Rady Miasta Gdańska. Pod zdjęciem (w tonacji czarno-białej, na którym widać podobiznę pani prezydent z karykaturalnym uśmiechem i hasłem do jej zdymisjonowania) na facebookowym wydarzeniu pojawił się naprawdę koszmarny wpis internauty. - Nożem ją na WOŚP kara musi być - napisał haniebnie jeden z komentujących. - Serio? Chcesz żeby ją nożem zamordowali jak Adamowicza? - napisał wyraźnie poruszony inny internauta, to jednak w żadnym stopniu nie otrzeźwiło tamtego. - Mogą siekierka wsio mi to złodziei trzeba karać najmarniej rączki upiera… Przy samej du(...) - kontynuował haniebnie.

Zobacz: Zełenski zdyskredytował Nawrockiego. Zaskakująco do akcji postanowił wkroczyć Duda!

Na te szokujące wpisy postanowiła zareagować w emocjonalnym wpisie sama Dulkiewicz. - Czy wydarzenia sprzed 6 lat czegoś nas nauczyły? Widząc podobne wpisy, mam wrażenie, że nie… Niedawno fala hejtu uderzyła w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Jurka Owsiaka – symbole dobra i solidarności. Dziś i mnie ktoś życzy śmierci. Jak wiele jeszcze musi się wydarzyć? Czy kolejna kampania nienawiści musi zakończyć się czyjąś śmiercią, byśmy powiedzieli w końcu "dość"? - napisała.

Sprawdź: Elżbieta Witek w opałach? Zespół Bodnara chce wznowić sprawę! Chodzi o hospitalizację jej męża

- Jako osoba publiczna wiem, jak radzić sobie z hejtem. Jednak on nie dotyka tylko i wyłącznie mnie. Cierpią na tym moi najbliżsi, w tym moja córka. Czy naprawdę chcemy, by tak wyglądała nasza rzeczywistość? - kontynuowała poruszająco.

- Mowa nienawiści to nie tylko słowa – to broń, która rani głęboko i często zostawia blizny na całe życie. Możemy się różnić, ale różnice powinny prowadzić do rozmowy, nie do nienawiści. Słowa mają wielką moc – mogą budować więzi i jednoczyć ludzi. Mogą też i niszczyć, zostawiając po sobie pustkę, której nic nigdy nie będzie w stanie wypełnić - dodała na koniec.

W ostatnich dniach na Aleksandrę Dulkiewicz spłynęła lawina krytyki w związku z koniecznością zamknięcia mostu Siennickiego z powodu pogarszającego się stanu technicznego tego obiektu. W związku z zamknięciem mostu i przełożeniem sieci ciepłowniczej, GPEC poinformował, że mieszkańcy pobliskich ulic 15 i 16 stycznia będą bez ciepłej wody i ogrzewania, co dodatkowo wywołało oburzenie mieszkańców. Miasto zaoferowało im możliwość wypożyczenia grzejników i farelek elektrycznych. Most ma być zamknięty przez co najmniej na 2,5 roku.

Galeria poniżej: Gdańsk. Nagłe zamknięcie mostu Siennickiego. Mieszkańcy wściekli na Aleksandrę Dulkiewicz

Sonda Czy hejt w sieci dotknął Cię kiedyś osobiście? tak, zdarza się to niestety często na szczęście nie