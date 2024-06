Zaskoczenie! Zbigniew Ziobro nagle zabrał głos! O co chodzi?

W tegorocznych wyborach do europarlamentu to partia Donalda Tuska może pochwalić się zwycięskim wynikiem. Z 37,06 proc. głosów Koalicja Obywatelska zdobyła aż 21 mandatów, wyprzedzając tym samym Prawo i Sprawiedliwość. I chociaż Jarosław Kaczyński z pewnością nie jest zadowolony z przegranej, zupełnie inaczej przyjmuje te wyniki lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro, który postanowił z tej okazji zabrać głos w mediach społecznościowych. Były minister sprawiedliwości skomentował wpis Suwerennej Polski, w którym poinformowano, że na polityków, którzy kandydowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego z ramienia partii swój głos oddało 575 261 Polaków. Dziękował on wszystkim wyborcom.

– Ponad pół miliona Polaków! Dziękuję za każdy Wasz głos – oznajmił Ziobro. Nawiązał tym samym do świetnych wyników swoich posłów Patryka Jakiego oraz Jacka Ozdoby, jak również pocieszał przegranych.

– Nasi europosłowie, Patryk Jaki, który uzyskał najlepszy historyczny wynik z 2. miejsca, i Jacek Ozdoba – z mandatem uzyskanym z 5. miejsca, to odważni i twardzi zawodnicy. Będą w Brukseli bronić Polski suwerennej i bezpiecznej. Dziękuję także wszystkim pozostałym kandydatom. Mandatów nie udało się zdobyć, ale poparcie, które uzyskaliście, to wielkie zobowiązanie - Polacy chcą, abyśmy stali na straży naszej wolnej Ojczyzny. Nie zawiedziemy! – napisał Zbigniew Ziobro na platformie „X”.

