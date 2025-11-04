Zaskakujący raport o podróżach Sikorskiego. Francja w ogonie listy

2025-11-04 8:54

Radosław Sikorski od początku kadencji jako szef polskiej dyplomacji spędził setki godzin w powietrzu. Jak wynika z danych ujawnionych przez "Rzeczpospolitą", minister spraw zagranicznych najczęściej odwiedzał Brukselę, Stany Zjednoczone i Niemcy. Zaskakuje jednak jedno. Francja, mimo „historycznego traktatu” o współpracy obronnej, znalazła się daleko poza podium.

Radosław Sikorski

  • Sikorski odbył ponad 40 oficjalnych wizyt zagranicznych od początku kadencji
  • Najczęściej latał do Brukseli, USA i Niemiec
  • Francja mimo „sojuszu stulecia” – tylko 3 wizyty
  • Minister odwiedził też Ukrainę, Wielką Brytanię i Węgry

Najczęściej Bruksela. Sikorski w sercu Europy

Według danych opublikowanych przez Rzeczpospolitą, Bruksela to najczęstszy kierunek podróży Radosława Sikorskiego. Od grudnia 2023 roku szef MSZ był tam aż 19 razy. To właśnie w stolicy Belgii odbywają się regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych UE i NATO, dlatego, jak tłumaczy resort, „obecność Polski na tych forach jest obowiązkiem dyplomatycznym, nie przywilejem”.

Drugie miejsce: Stany Zjednoczone. Od ONZ po Miami

Drugim krajem na liście są USA. Sikorski był tam 13 razy, odwiedzając m.in. Waszyngton, Nowy Jork i Miami. W siedzibie ONZ uczestniczył w debatach o Ukrainie i reformie Rady Bezpieczeństwa, a w Miami wręczył kubańskiej opozycjonistce Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy. Spotkał się również z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio, rozmawiając o współpracy transatlantyckiej.

Trzaskowski podjął decyzję. Zamiast Marszu Niepodległości zaprasza na koncert

Niemcy. Mimo napięć, regularne wizyty

Trzecim kierunkiem są Niemcy, odwiedzone przez Sikorskiego 10 razy. Choć relacje Warszawy z Berlinem są dziś napięte (m.in. przez kwestię reparacji i spór o wydanie Ukraińca podejrzanego o wysadzenie Nord Stream), szef MSZ utrzymuje, że „dialog musi trwać mimo różnic”.

Wielka Brytania i Ukraina w czołówce

Kolejne miejsca zajmują Wielka Brytania (8 wizyt) oraz Ukraina (3 wizyty). W Londynie minister uczestniczył w rozmowach o pomocy wojskowej i kontraktach zbrojeniowych, a w Kijowie – w spotkaniach z władzami Ukrainy w ramach wspólnej deklaracji wsparcia dla obrony przed Rosją.

Francja? Tylko trzy wizyty mimo „traktatu przełomu”

Zaskakująco rzadko Sikorski odwiedzał Francję, zaledwie 3 razy. To zaskoczenie, biorąc pod uwagę majowe podpisanie traktatu o bezpieczeństwie i współpracy, określanego przez rząd jako „historyczny”. Jak informuje „Rzeczpospolita”, temat Paryża może jednak powrócić już w listopadzie – gdy Polska wybierze dostawcę trzech nowych okrętów podwodnych, a francuska oferta jest jedną z faworyzowanych.

Sikorski o priorytetach: „Polska nie może być mądra po szkodzie”

– Niech raz Polak nie będzie mądry po szkodzie. Działajmy zanim tragedie się wydarzą, a nie po fakcie – mówił niedawno Sikorski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i sytuacji na wschodniej flance NATO.

