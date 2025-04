Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 17.04.2025

Zaskakujące słowa Marka Sawickiego ostro do Donalda Tuska: "Cieszę się, że pan przejrzał na oczy"

Polityk PSL komentował słowa szefa rządu dotyczące przestawienia gospodarki na narodowe tory. Zdaniem Marka Sawickiego w tej sprawie Donald Tusk może mieć sobie dużo do zarzucenia. - Cieszę się bardzo, że pan przejrzał na oczy tylko pytanie jak się ma do tego firma URSUS, którą zniszczył PiS, siedział na niej syndyk przez dwa lata a kiedy ją sprzedawał to myśmy już rządzili - mówi w "Sednie Sprawy"