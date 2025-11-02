Zaskakujące słowa Marka Jakubiaka. Poseł żałuje, że zostawił biznes dla polityki: „Dzisiaj nie powziąłbym tej decyzji”

Jacek Prusinowski
2025-11-02 8:00

Marek Jakubiak to jeden z najbardziej znanych parlamentarzystów. Do Sejmu dostał się po raz pierwszy równo 10 lat temu, zapytaliśmy więc jak ocenia swoją dekadę przy Wiejskiej. Padła absolutnie zaskakująca odpowiedź

Marek Jakubiak ma liczną rodzinę. „Czwórka dzieci i dwóch zięciów”

Autor: Andrzej Iwańczuk/ Reporter Marek Jakubiak ma liczną rodzinę. „Czwórka dzieci i dwóch zięciów”
  • Marek Jakubiak, poseł z dziesięcioletnim stażem, zaskakująco żałuje wejścia do polityki, wskazując na jej "bezproduktywność".
  • Polityk ujawnia, jak jego kariera parlamentarna wpłynęła na jego biznes, który, jak twierdzi, cofnął się w rozwoju.
  • Jakubiak proponuje radykalne zmiany w funkcjonowaniu Sejmu i rządu, w tym zakaz łączenia funkcji posła z ministrem. Sprawdź, dlaczego!

Wykańcza mnie bezproduktywność

- Ja nie marudzę, ale gdybym stanął w tamtym miejscu nie powziąłbym tej samej decyzji – mówi w „Sednie Sprawy” Radia Plus Marek Jakubiak. Posła koła Wolni Republikanie zapytaliśmy swojej politycznej kariery po 10 latach od kiedy przekroczył próg Sejmu.

- Ja trochę żałuję powiem szczerze. Bo bezproduktywność mnie wykańcza. Natomiast biznes, który był treścią mojego życia się cofnął w rozwoju, widać wyraźnie, że jednak potrzebuje twarzy i osoby, która jest do niego wprost przypisywana. Pamiętam jak zebrałem w jedno miejsce swoich dyrektorów i zapytałem czy dadzą radę beze mnie. Wszyscy przytaknęli, a teraz nie ma ich już w firmie. – szczerze wyznał poseł współpracujący od lat z Pawłem Kukizem.

- W życiu mam parę zasad. Jedna jest taka, ze jak już coś robię to staram się to robić najlepiej jak potrafię – dodaje polityk i podkreśla, że w polityce ma też istotne osiągnięcia.

Poseł nie powinien być ministrem

Gość „Sedna Sprawy” dodaje, że ma kilka pomysłów jak poprawić pracę Sejmu, ale też rządu. Jeden z nich to zakaz sprawowania funkcji ministerialnych przez posłów. - Do dnia dzisiejszego nie wiem skąd się biorą ustawy. Dlatego, że one gdzieś giną mi z oczu i pisane są w ministerstwach, a tam lobbing jest przepotężny – alarmuje poseł opozycji.

- Jeżeli poprawki mamy to zawsze oczy przewodniczącego danej komisji kierują się w stronę rządu. Jak minister się nie zgodzi to nie będzie zmiany. Żeby więc w Polsce się poprawiło to trzeba inicjatywę ustawodawczą usunąć z władzy wykonawczej. – uważa Marek Jakubiak.

M. JAKUBIAK: MINISTER ŻUREK MUSI WIEDZIEĆ, ŻE ŁAMIE PRAWO. CZY MAREK JAKUBIAK ŻAŁUJE, ŻE WSZEDŁ DO POLITYKI? | Sedno Sprawy
