Zaskakujące słowa Krzysztofa Bosaka: Prezydent Nawrocki prowadzi politykę bliższą oczekiwaniom Konfederacji niż PiS

Jacek Prusinowski
2025-09-02 10:54

Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji twierdzi, że Prawo i Sprawiedliwość wcale nie zmieniło zdania w sprawie obywateli Ukrainy i ich sytuacji w Polsce. Zdaniem Krzysztofa Bosaka największa partia opozycyjna nie wie jak zareagować na działania głowy państwa. - Prezydent Nawrocki prowadzi politykę bliższą oczekiwaniom Konfederacji niż PiS - mówi Bosak w programie "Sedno Sprawy"

JACEK PRUSINOWSKI
SEDNO SPRAWY
KRZYSZTOF BOSAK