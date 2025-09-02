Zaskakujące słowa Krzysztofa Bosaka: Prezydent Nawrocki prowadzi politykę bliższą oczekiwaniom Konfederacji niż PiS

Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji twierdzi, że Prawo i Sprawiedliwość wcale nie zmieniło zdania w sprawie obywateli Ukrainy i ich sytuacji w Polsce. Zdaniem Krzysztofa Bosaka największa partia opozycyjna nie wie jak zareagować na działania głowy państwa. - Prezydent Nawrocki prowadzi politykę bliższą oczekiwaniom Konfederacji niż PiS - mówi Bosak w programie "Sedno Sprawy"