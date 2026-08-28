Zaskakujące doniesienia mediów: Romanowski miał szukać azylu w Dubaju!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-28 7:55

Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Tymczasem, jak donoszą media, szef upadłej giełdy Zondacrypto, czyli Przemysław Kral miał pomagać posłowi PiS w uzyskaniu azylu w Dubaju.

Uśmiechnięty Marcin Romanowski w okularach i granatowej bluzie. O sprawie ENA przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Nie milkną echa sprawy Marcina Romanowskiego. Poseł PiS od miesięcy przebywa poza Polską, ale nie wiadomo gdzie dokładnie. Jeszcze do czasu wyborów na Węgrzech, gdzie doszło do zmiany władzy i odejścia Viktora Orbana, przebywał właśnie tam, bo miał tam przyznany azyl polityczny, który otrzymał w grudniu 2024 roku. Ale po wyborach sytuacja uległa zmianie.

Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski sąd okręgowy wydał za Romanowskim, na wniosek prokuratury, Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), ponieważ służby nie mogły go znaleźć.

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Niedawno pojawiły się informacje, że do sądu wpłynął wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Z pisma wynikało, że przesyłka została nadana w Tyraspolu, na terenie Naddniestrza. 

Tymczasem z najnowszych doniesień WP i TVN24 wynika, że Romanowski miał szukać pomocy w uzyskaniu ochrony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich u Przemysława Krala, czyli szef giełdy Zondacrypto:

Poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju. Przemysław Kral miał mu to załatwić. W kontakcie pośredniczył ówczesny adwokat obu: Bartosz Lewandowski. Plan się nie powiódł, bo Emiratczycy nie chcieli u siebie kontrowersyjnego polityka - czytamy na tvn24.pl. 

Kontakt z Przemysławem Kralem w imieniu Marcina Romanowskiego miał mieć adwokat mec. Bartosz Lewandowski, znany m.in. z tego, że jest także adwokatem Zbigniewa Ziobry.

- (...) dochodzi do spotkania Lewandowskiego i Krala. Jak ustaliliśmy, rozmowa dotyczy jednej rzeczy: założenia dla Marcina Romanowskiego spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i uzyskania na jej podstawie wizy rezydenckiej dla niego. Prezes Zondacrypto ma to załatwić. Zaraz po tym spotkaniu do Krala trafia skan paszportu Marcina Romanowskiego. Ten sam dokument w kolejnych miesiącach śledczy znajdą wśród plików znajdujących się w urządzeniach należących do pracowników Zondacrypto - brzmią ustalenia TVN24 i WP.

Detektyw Rutkowski rusza po Romanowskiego.
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MARCIN ROMANOWSKI