Zaskakująca deklaracja Sikorskiego: "Tusk poprowadzi nas do zwycięstwa"

Sikorski nie ma ambicji zastąpienia Tuska

W ostatnim czasie niemal codziennie w mediach pojawiają się spekulacje, że szef polskiej dyplomacji mógłby być nowym liderem całego obozu rządzącego i tym samym nowym premierem. Chodzi o odzyskanie społecznego zaufania i poparcia dla rządu. Donald Tusk jeszcze w lipcu o taki scenariusz szeroko otworzył pole do spekulacji. - Wszystko jest możliwe – mówił premier. Jednak sam Radosław Sikorski zaręcza w telewizji TVN24, że nie ma najmniejszych ambicji by jeszcze przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi wejść w buty Tuska. - Donald Tusk poprowadzi nas do zwycięstwa w 2027 roku – twierdzi Sikorski. W ramach niedawnej rekonstrukcji rządu minister spraw zagranicznych poszerzył swoje kompetencje o stanowisko wicepremiera. Z obozu Platformy Obywatelskiej dotarły też do nas głosy, że jest jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Marcina Kierwińskiego (49 l.) w roli sekretarza generalnego tej partii.

Awans Sikorskiego w ważnym rankingu

Radosław Sikorski znalazł się na drugim miejscu w rankingu zaufania polityków przeprowadzonym przez IBRIS dla Onetu. Zwycięzcą wrześniowego rankingu jest prezydent Karol Nawrocki, wskazany przez 48,8 proc. badanych. Zaufanie do prezydenta wzrosło o 7,5 pkt procentowych w porównaniu do rankingu zaufania z ubiegłego miesiąca. Na drugim miejscu w rankingu zaufania dla osób publicznych uplasował się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 47,8 proc. badanych – co oznacza wzrost zaufania o 6 pkt proc. w porównaniu do sierpniowego sondażu. Trzecim najbardziej obdarzonym zaufaniem politykiem jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja), na którego wskazało 39,1 procent ankietowanych (nie był ujęty w sierpniowym zestawieniu, w lipcowym zajął czwarte miejsce).

