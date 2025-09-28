Zaskakująca deklaracja Sikorskiego: "Tusk poprowadzi nas do zwycięstwa"

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-09-28 16:05

Radosław Sikorski (62 l.) ucina medialne spekulacje i zapewnia, że nie ma ambicji zastąpienia premiera i szefa Platformy Obywatelskiej. - Donald Tusk poprowadzi nas do zwycięstwa w 2027 roku – mówi minister spraw zagranicznych.

Donald Tusk, Radosław Sikorski

i

Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS, PIOTR LAMPKOWSKI/SUPER EXPRESS

Sikorski nie ma ambicji zastąpienia Tuska

W ostatnim czasie niemal codziennie w mediach pojawiają się spekulacje, że szef polskiej dyplomacji mógłby być nowym liderem całego obozu rządzącego i tym samym nowym premierem. Chodzi o odzyskanie społecznego zaufania i poparcia dla rządu. Donald Tusk jeszcze w lipcu o taki scenariusz szeroko otworzył pole do spekulacji. - Wszystko jest możliwe – mówił premier. Jednak sam Radosław Sikorski zaręcza w telewizji TVN24, że nie ma najmniejszych ambicji by jeszcze przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi wejść w buty Tuska. - Donald Tusk poprowadzi nas do zwycięstwa w 2027 roku – twierdzi Sikorski. W ramach niedawnej rekonstrukcji rządu minister spraw zagranicznych poszerzył swoje kompetencje o stanowisko wicepremiera. Z obozu Platformy Obywatelskiej dotarły też do nas głosy, że jest jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Marcina Kierwińskiego (49 l.) w roli sekretarza generalnego tej partii.

Awans Sikorskiego w ważnym rankingu

Radosław Sikorski znalazł się na drugim miejscu w rankingu zaufania polityków przeprowadzonym przez IBRIS dla Onetu. Zwycięzcą wrześniowego rankingu  jest prezydent Karol Nawrocki, wskazany przez 48,8 proc. badanych. Zaufanie do prezydenta wzrosło o 7,5 pkt procentowych w porównaniu do rankingu zaufania z ubiegłego miesiąca. Na drugim miejscu w rankingu zaufania dla osób publicznych uplasował się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 47,8 proc. badanych – co oznacza wzrost zaufania o 6 pkt proc. w porównaniu do sierpniowego sondażu. Trzecim najbardziej obdarzonym zaufaniem politykiem jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja), na którego wskazało 39,1 procent ankietowanych (nie był ujęty w sierpniowym zestawieniu, w lipcowym zajął czwarte miejsce). 

WARZECHA KONTRA HORAŁA
QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej!
Pytanie 1 z 12
W którym roku powstała Platforma Obywatelska?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADOSŁAW SIKORSKI
PLATFORMA OBYWATELSKA
DONALD TUSK