Sedno Sprawy 26.9.2023

Zaskakująca deklaracja rzecznika PiS. Posterunki na granicy z Niemcami?

JP 12:36

Rafał Bochenek ujawnił w "Sednie Sprawy" plany rządu. Polska może wystawić specjalne punkty kontrolne na granicy z naszych zachodnim sąsiadem. - My również rozważamy możliwość uszczelnienia granicy z Niemcami, to jest dyskusja na poziomie rządowym. To właśnie w Niemczech, na przestrzeni ostatnich lat, mieliśmy gigantyczny napływ nielegalnych imigrantów - wyjaśniła rzecznik PIS.