Zaskakująca deklaracja Kukiza: "Zagłosuję na Czarzastego, bo będzie wesoły"

Będzie sympatycznym marszałkiem

Zgodnie z umową koalicyjną za miesiąc Szymon Hołownia (49 l.) powinien wyprowadzić się z gabinetu Marszałka Sejmu. Jego miejsce zajmie Włodzimierz Czarzasty o ile uzyska poparcie sejmowej większości. Nie jest to wcale oczywiste, bo w szeregach PSL i Polski 2050 pojawiają się kolejni krytycy tej kandydatury. Pomoc nadchodzi jednak z zupełnie niespodziewanej strony. Paweł Kukiz już teraz deklaruje, że podniesie rękę za współprzewodniczącym Lewicy. - To będzie przynajmniej równie wesoły marszałek jak Szymon Hołownia. W tym co mówię nie ma żadnej złośliwości. To bardzo podobny sposób traktowania posłów i prowadzenia obrad, podobna ekspresja. To będzie bardzo sympatyczny Marszałek – mówi z przekonaniem Paweł Kukiz. Posłowie Wolnych Republikanów nie przeszkadza też komunistyczna przeszłość obecnego wicemarszałka. – I tak jest już w Sejmie i tworzy koalicję rządową. Wolę wesołego Włodzimierza Czarzastego na tym stanowisku niż jakiegoś tam partyjniaka z Platformy Obywatelskiej – podsumował Kukiz.

PiS wykorzysta to przeciwko nam

W obozie rządzącym nie wszyscy chcą, żeby Włodzimierz Czarzasty był drugą osobą w państwie. – Mam problem z jego przeszłością. Poparcie tej kandydatury byłoby niezgodne z moimi wartościami – mówi Agnieszka Buczyńska z PL 2050. Z kolei Marek Sawicki z PSL nie chce na razie zdradzać jak się zachowa, ale podkreśla, że zna ludowców, którzy nie zagłosują za liderem Nowej Lewicy. - Jest wiele przesłanek ku temu, żeby Czarzasty nie kandydował na marszałka. To sprawa finansowanie firmy jego żony ze środków z KPO, to również cechy charakteru Czarzastego, komunistyczna przeszłość, czy wreszcie afera Rywina. To wszystko PiS wykorzysta przeciwko nam -wylicza Sawicki

