Zasiłek pogrzebowy w górę? Rząd już analizuje taką możliwość. Ujawniamy szczegóły

Do 2011 r. wysokość zasiłku wynosiła dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Tym samym, świadczenie wynosiło wtedy niemal siedem tysięcy złotych. Rząd Donalda Tuska uznał, że to dla Polaków zbędny luksus i ustanowił „sztywną” kwotę na poziomie 4000 złotych. Zmianę krytykowali wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy jednak doszli do władzy, przez 8 lat, nie waloryzowali zasiłku pogrzebowego. Nie zdecydowali się na to mimo apeli branży pogrzebowej i związkowców, którzy wskazują, że realne koszty pochowania bliskiej osoby, już od dawna przewyższają wartość wsparcia od państwa. Teraz, jak się wydaje, przyszedł czas na zmianę. Z pytaniem o waloryzację zasiłku, do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zwróciła się grupa posłów opozycji, min. Joanna Mucha z Polski 2050. Odpowiedź pozwala przypuszczać, że jeszcze przed wyborami wysokość świadczenia może ulec zmianie. - Odnosząc się do pytania, czy planowane są działania zmierzające do podwyższenia obowiązującej kwoty zasiłku pogrzebowego informuję, że w resorcie rodziny i polityki społecznej nadal trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości tego świadczenia – czytamy w odpowiedzi na poselską interpelację, której udzielił wiceminister Stanisław Szwed. Gdyby rząd zdecydował się na powrót, do obowiązujących wcześniej zasad, zasiłek wynosiłby ponad 12 000 złotych, bo przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, w 2022 roku osiągnęło 6346 złotych. Z naszych informacji wynika jednak, że powrót do wspomnianego przelicznika jest mało prawdopodobny i nowy zasiłek może wynieść 6000 złotych, czyli i tak o połowę więcej, niż obecnie.

