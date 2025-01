Zapytali Trzaskowskiego o podmiankę kandydata KO. Odpowiedź to hit!

Prof. Tomasz Słomka: Spadek poparcia dla Trzaskowskiego był do przewidzenia

Rafał Trzaskowski podczas spotkania z dziennikarzami mówił o zbiórce podpisów pod swoją kandydaturą, a później zdradził, że rusza w Polskę i to już 16 stycznia. Prezydent Warszawy przekazał, że we czwartek spotka się z mieszkańcami Łomży, zaś o kolejnych odwiedzanych miejscach będzie informował na bieżąco. - Tutaj symbolicznie zbieramy te pierwsze podpisy, a w momencie, kiedy będzie zarejestrowany komitet, będziemy zbierali już wszystkie podpisy. Jutro o godzinie 6:30 rano konferencja prasowa i będę państwa o tym informował dokładnie, jaki mamy plan i dalej ruszamy do Łomży, a później zobaczycie państwo, jaki będzie ten plan - powiedział Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy był również został również zapytany o... podmianę kandydata KO w wyborach prezydenckich. Polityk głośno się wówczas roześmiał.

- Telewizja Republika, zgaduję. Panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Republika, natomiast powiem panu, że zaczynają się wybory i zaczynamy zbierać podpisy i jak widzicie nastroje są bardzo dobre, bardzo ofensywne, bardzo pozytywne. O to dokładnie chodzi, żebyśmy z uśmiechem ruszyli do Polek i Polaków, zbierali podpisy, walczyli o każdy głos, bo jedno jest pewne - ta kampania będzie bardzo zacięta - ocenił Rafał Trzaskowski.

Wybory prezydenckie 2025 - kandydaci

Start w tegorocznych wyborach prezydenckich zapowiedzieli: prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski; popierany przez PiS kandydat, prezes IPN Karol Nawrocki; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat jako kandydatka Nowej Lewicy; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji; poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców i Katarzyna Cichos jako bezpartyjna kandydatka.

