OFICJALNIE! Znamy datę wyborów prezydenckich! "Zaczyna się kampania wyborcza"

Wybory prezydenckie 2025 to zdecydowanie najważniejsze wydarzenie polityczne obecnego roku w naszym kraju. Kiedy Polacy wybierać będą następcę Andrzeja Dudy? Marszałek Sejmu Szymon Hołownia już 8 stycznia ogłosił, kiedy może to nastąpić. Dokładnie tydzień później, w środowe przedpołudnie 15 stycznia, oficjalnie to potwierdził! Tym samym, jak oznajmił na swoim profilu na platformie X, oficjalnie "zaczyna się kampania wyborcza"!