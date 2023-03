Politycy chociaż są na świeczniku, to czasem emocje biorą nad nimi górę. To sprawia, że z ust polityków padają zaskakujące słowa, które potem przechodzą do codziennego języka. Szczególnie najnowsza historia przynosiła wiele zwrotów, powiedzonek i haseł, które są do dziś powtarzane. W naszym quizie wzięliśmy pod lupę cytaty prezydentów z ostatnich dziesięcioleci: Lecha Wałęsy, który był prezydentem w latach 1090-1995, Aleksandra Kwaśniewskiego, który rządził przez 10 lat, od 1995-2005, ponieważ dwa razy został wybrany na prezydenta Polski, Lecha Kaczyńskiego, który sprawował urząd prezydenta RP w latach 2005-2010, a jego drugą kadencję przerwała katastrofa smoleńska. W quizie pojawiły się też pytania dotyczące cytatów z Bronisława Komorowskiego, polskiego prezydenta z lat 2010-2015 oraz jego następy Andrzeja Dudy, który jest prezydentem od 2015 roku i właśnie trwa jego druga kadencja. Rozwiąż nasz quiz i sprawdź odpowiedzi.

Quiz. Który prezydent to powiedział? Pierwsze pytanie to łatwizna! Poradzisz sobie z resztą? Pytanie 1 z 12 Który prezydent to powiedział?: "Ja panu mogę nogę podać" Bronisław Komorowski Lech Wałęsa Aleksander Kwaśniewski Dalej