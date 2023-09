Zapytali Polaków o zakaz importu zboża z Ukrainy. Opinia większości jest stanowcza

Sondaż: Polacy o zakazie wwozu zboża

Zakaz importu ukraińskiego zboża do państw UE obowiązywał do 15 września. Polska oraz Węgry zdecydowały się na samodzielne przedłużenie tego zakazu. W reakcji władze Ukrainy skierowały skargę na Polskę do Światowego Organizacji Handlu, a prezydent Wołodymyr Zełenski w przemówieniu na forum ONZ przyrównał działanie „niektórych partnerów z Europy” do Rosji, która od rozpoczęcia wojny blokuje eksport ukraińskich produktów rolnych.

Instytut Badań Pollster spytał ankietowanych, czy powinniśmy wpuszczać ukraińskie zboże. Okazuje się, że 66 proc. badanych jest przeciwko jego wwozowi, czyli sprzyja decyzji rządu.

Kobiety wolą PiS. Zaskakujący sondaż

i Autor: SE Czy powinniśmy wpuszczać do Polski zboże z Ukrainy? TAK 17% NIE 66% Nie wiem/trudno powiedzieć 17%

Rząd PiS nie zamierza ustąpić

Co będzie dalej z zakazem? - Nie ustąpimy w sprawie zboża przed wyborami, ale i po wyborach. Jestem umówiony dziś na rozmowę z ministrem rolnictwa Ukrainy. Powiem mu, żeby wycofali skargę ze Światowej Organizacji Handlu – zapowiedział minister rolnictwa Robert Telus (54 l.) w rozmowie z „Super Expressem”. - Jeśli chcemy naprawić relacje między nami, to Ukraina musi wycofać skargę – podkreśla Telus.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster na panelu badawczym Reaktor Opinii w dniach 21-22.09.2023 roku na próbie 1015 dorosłych Polaków.

Express Biedrzyckiej - Marek BOROWSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.