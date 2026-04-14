Zapytali Czarnka o wybory na Węgrzech. Zaskakujące, co powiedział

Wybory na Węgrzech wzbudziła zainteresowanie także w Polsce. Część naszych polityków wręcz triumfowała, część niestety nie cieszyła się po ogłoszeniu, że Viktor Orban niebawem straci władzę. Co ciekawe jeszcze przed weekendem wyborczym niektórzy z polityków PiS pojechali na Węgry wspierać Orbana. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość nie ukrywało, jak bardzo mu kibicuje. W poniedziałek (13 kwietnia) w Sejmie dziennikarze poprosili Przemysława Czarnka o komentarz do wyników węgierskich wyborów parlamentarnych. Kandydat PiS na premiera ocenił, że demokracja na Węgrzech ma się dobrze i dodał: - Węgrzy wybrali, gratuluję Węgrom, że wybrali w demokratycznych wyborach, a my się zajmujemy Polską - podkreślił wiceszef PiS.

Po czym przekierował uwagę na wydarzenia w Polsce i przyszłoroczne wybory do Sejmu: - Wybory w Polsce, jak wiemy, są za półtora roku. Co się wydarzy do tego czasu, nie mamy pojęcia. [Wybory na Węgrzech, przyp. red.] nie mają żadnego wpływu, my robimy swoją politykę. Naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, co się dzieje na Węgrzech, dla sytuacji Polaka, który traci pracę w polskim przedsiębiorstwie, który został na siłę wciśnięty do KSeF-u zupełnie bez sensu i bez przygotowania czy dla Polaka, który chce się leczyć w szpitalu. Kompletnie nas to nie zajmuje - skomentował Przemysław Czarnek.

Dziennikarze jednak nie dawali za wygraną i dopytywali o to, dlaczego w takim razie politycy Prawa i Sprawiedliwości wspierali Orbana. Tu Czarnek postawił sprawę jasno tłumacząc, że tak jest na całym świecie:

Środowiska konserwatywne wspierają środowiska konserwatywne, środowiska lewicowe wspierają środowiska lewicowe. Całe lewactwo węgierskie głosowało na Magyara i to jest ich sprawa. Węgrzy demokratycznie przeprowadzili wybory. W różnych stacjach słyszeliśmy raptem dwa czy trzy dni temu, że będą sfałszowane wybory, rozwiązanie siłowe. I ten dyktator, który przegrał wybory, wyszedł po dwóch godzinach i powiedział, że gratuluje przeciwnikowi. Tacy z was "przewidywacze" tej dyktatury węgierskiej - wyjaśnił Czarnek.

