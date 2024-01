Zaprośmy Ukrainę do NATO. Ważne deklaracje po rozmowie Dudy z Zełenskim

Co dalej?

Błaszczak ostro do Sienkiewicza: Pan jest tchórzem, panie pułkowniku!

Polski prezydent przebywa w Davos od wtorku. Do jego spotkania z ukraińskim prezydentem doszło pierwszego dnia forum wieczorem. Według relacji Andrzeja Dudy z rozmowy, dotyczyła ona wsparcia, jakie potrzebne jest Ukrainie, by zdołała się obronić przed rosyjską agresją. - Rozmawialiśmy o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja - na froncie i społeczna – powiedział Duda.

Podkreślił też, że należy dążyć do pełnego członkostwa Ukrainy w NATO. - Ono jest niemożliwe w trakcie trwania wojny, ale uważam, że Ukraina powinna otrzymać zaproszenie do NATO, które rozpoczęłoby proces omawiania tej kwestii w poszczególnych parlamentach narodowych państw członkowskich Sojuszu. Ten proces mógłby postępować, to niezwykle ważne dla morale obrońców Ukrainy - oznajmił Duda, dodając, że obecność Ukrainy w NATO jest ważna także dla siły całego Sojuszu i dla bezpieczeństwa Polski.

Podczas spotkania prezydentów poruszono także temat planowanej wizyty premiera Donalda Tuska (67 l.) w Ukrainie. Duda przekazał Zełenskiemu, że rozmawiał z szefem rządu na temat polskiej polityki międzynarodowej w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. - Zapewniłem pana prezydenta, że ta polityka będzie stabilna i to będzie cały czas polityka wsparcia dla Ukrainy, że może spokojnie przystąpić do rozmów z panem premierem Tuskiem. Wizyta polskiego prezydenta w Davos skończy się w czwartek.

CZYTAJ: Andrzej Duda na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Mocna opinia o Kamińskim i Wąsiku