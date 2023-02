Zapadł wyrok w sprawie żony Ryszarda Kalisza. Sąd okazał się łaskawy

Kaczyński wrócił do pracy i zwołał naradę. Wielki zjazd prominentnych polityków PiS

Jest finał głośnej sprawy z 2019 r., gdy Dominika K., żona Ryszarda Kalisza, adwokatka, prowadziła samochód po pijanemu, a w aucie znajdował się jej 3,5-letni syn. Żonę byłego polityka SLD zatrzymano na stacji benzynowej, po tym jak odebrała dziecko z przedszkola. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu we krwi Dominiki K. Nieprawomocny wyrok skazujący zapadł w tej sprawie w maju 2022 r. Jak ustalił SE, po apelacji obu stron 20 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił wyrok na korzyść oskarżonej.

Moja żona jest niewinna - powiedział nam Ryszard Kalisz. - Sądowi Okręgowemu zabrakło po prostu odwagi. Przez całą tę sprawę i medialną nagonkę moja żona wpadła w depresję - dodał poruszony.

Zamiast 20 jest 6 miesięcy

Przypomnijmy, w maju 2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza skazał Dominikę K. na 1 rok i 8 miesięcy ograniczenia wolności. Od wyroku apelacje złożyli obrońca, jak i prokurator. Prokurator wnosił o 2 lata ograniczenia wolności. Obrońca twierdził, że mimo stanu nietrzeźwości oskarżona poruszała się prawidłowo, a więc nie naraziła syna na niebezpieczeństwo. Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do tak kontrowersyjnego stanowiska obrońców i złagodził wyrok.

Sąd apelacyjny obniżył Dominice K. karę z 20 do 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne (20 godz./mies.), obniżył też zakaz prowadzenia pojazdów do 4 lat, a także obniżył kwotę wpłaty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym z 15 do 10 tys. zł.

"Rażąco niska kara"

Zdecydowanie odmienne stanowisko ma prokuratura. - Wymierzona już prawomocnie kara jest rażąco niewspółmierna do okoliczności popełnienia przypisanego ww. czynu zabronionego, jak również jego społecznej szkodliwości - pisze w przesłanym nam stanowisku Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

