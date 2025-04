Zandberg wbija szpilę Mentzenowi: "Udawał, że nie jest Korwinem, a okazało się, że jest jego nową wersją"

W kampanii przez ostatnie miesiące starał się nie pokazywać czyim jest wychowankiem. Jednak ostatnio coraz częściej widać to, że jest jego nową wersją. Dobrze, żeby ta informacja rozeszła się możliwie szeroko. Jego poglądy zarówno jeżeli chodzi aborcję, jak i likwidację bezpłatnych studiów to wprost to samo co przez lata wygadywał Janusz Korwin - Mikke. - mówi Zandberg