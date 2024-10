Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 30.10.2024

Zandberg alarmuje w sprawie służby zdrowia: "Plan rządu oznacza pełzającą prywatyzację"

Lider partii Razem Adrian Zandberg krytykuje kształt zaproponowanego przez rząd budżetu. jego zdaniem będzie prowadził to potężnych problemów, głównie w służbie zdrowia. - To jest plan moim zdaniem nieodpowiedzialny i w praktyce ten plan oznacza pełzająca prywatyzację ochrony zdrowia bo to się tak skończy. Ludzie, którzy mają ratować swoje zdrowie i życie wyskrobią z kieszeni żeby za tego lekarza prywatnie zapłacić - mówił w "Sednie Sprawy"