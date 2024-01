Zamówił sushi i AGD na koszt minister! Chciał wyłudzić wielką kwotę

Wiadomo, co czeka Grzegorza Brauna. Postawili sprawę jasno!

Pewien mieszkaniec Kielc wpadł na wyjątkowy pomysł kradzieży. Uznał, że za jego nowe zachcianki powinna zapłacić nie kto inny, a minister polskiego rządu! Zamówił sushi, a także sprzęt AGD, podając dane adresowe biura minister ds. polityki senioralnej. W tytule podał dane minister Marzeny Okły-Drewnowicz. W jakim szoku musiała być posłanka KO, kiedy zobaczyła rachunek?! – jak zeznawała, między 6 a 8 stycznia za pośrednictwem sieci, do jej biura zamówiono sprzęt o wartości blisko 10 tysięcy złotych oraz sushi warte ponad 400 złotych z lokalnej restauracji.

Pracownica biura poselskiego minister Okły-Drewnowicz niezwłocznie poinformowała Komedę Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej. – Takie nieśmieszne „dowcipy” z wykorzystaniem wizerunku mają swoje konsekwencje. Mam nadzieję, że pozytywne i jego autor dołoży do skarbonki Fundacji WOŚP odpowiednią sumę. Liczę, że będzie to nauczką dla innych – skomentowała sprawę Marzena Okła Drewnowicz w mediach społecznościowych.

Takie nieśmieszne „dowcipy” z wykorzystaniem wizerunku mają swoje konsekwencje. Mam nadzieję, że pozytywne i jego autor dołoży do skarbonki @fundacjawosp odpowiednią sumę. Liczę, że będzie to nauczką dla innych. https://t.co/ar68rzxk2o— Marzena Okła-Drewnowicz (@OklaDrewnowicz) January 16, 2024

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej Jarosław Gwóźdź poinformował, że podejrzany został zatrzymany w piątek i przyznał się do winy. 46-letni Kielczanin usłyszał zarzut usiłowania wyrządzenia szkody majątkowej posłance Marzenie Okle-Drewnowicz poprzez wykorzystanie jej danych osobowych. Grozi mu za to nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.